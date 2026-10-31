CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe - Göztepe maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Kerem Ersoy üstlenecek.
VAR'da Alan Kijas, AVAR'da ise Murat Tuğberk Curbay görev alacak.
Fenerbahçe - Göztepe karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.
Müsabaka beIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Akonnor, Miroshi, Anjorin, Antunes, Henrique, Juan.