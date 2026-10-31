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Giriş Tarihi: 31.10.2026 17:40 Son Güncelleme: 31.10.2026 17:42

Chelsea, Manchester United'ı iki golle yıktı!

Chelsea, Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United engelini 2-0'lık skorla geçti.

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İHA Futbol
Chelsea, Manchester United’ı iki golle yıktı!
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Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ile Manchester United, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Morgan Rogers ve 64. dakikada da penaltıdan Cole Palmer kaydetti. Konuk takımda Lisandro Martinez, müsabakanın 63. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Bu sonuçla Maviler, ligde 5. galibiyetini kazandı ve puanını 16'ya çıkardı.

Kötü gidişatını Chelsea karşısında da durduramayan Manchester temsilcisinin ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Bu sezon Premier Lig'deki 4. mağlubiyetini alan Manchester United 7 puanda kaldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PREMİER LİG #CHELSEA #MANCHESTER UNİTED

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Chelsea, Manchester United'ı iki golle yıktı!
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