Çorum FK, Erzurumspor’u 3 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile Çorum FK karşılaştı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı.
Çorum'a galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Çağlar Söyüncü, 71 ve 79.dakikalarda Jesus Ramirez kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise 74. dakikada Ibrahim Diabate'den geldi.
Bu sonucun ardından Çorum FK 16 puana yükseldi. Erzurumspor, 14 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Çorum FK, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Erzurumspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.
GÖKHAN SAZDAĞI CEZALI
Çorum'da Gökhan Sazdağı, 34. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli sağ bek, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.