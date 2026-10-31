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Giriş Tarihi: 31.10.2026

Dju ve Aral şoku!

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Dju ve Aral şoku!
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Trabzonspor'a, son dönemde performansıyla beğeni toplayan iki oyuncusundan kötü haber geldi. Bordo-mavili kulüp, Rizespor maçında sakatlanan Franculino Dju'nun, uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Aral Şimşir'in ise antrenman sırasında sağ alt baldır dış kısmında ağrı hissettiği ve MR'ında kasın dış kısmında kısmi kanama ve ödem tespit edildiği duyuruldu. Hem Gine Bissaulu forvet hem de Aral, milli araya kadar olan karşılaşmalarda sahada yer alamayacak. Öte yandan Fırtına'da sakatlığını atlatan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, yarın saat 16.00'da oynanacak Gaziantep FK maçında ilk 11'de olacak.

#FRANCULİNO DJU #ARAL ŞİMŞİR #TRABZONSPOR
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Dju ve Aral şoku!
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