Hapoel maçı seyircili!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva ile 26 Kasım'da oynayacağı maç ile ilgili belirsizlik ortadan kalktı. Siyah-beyazlı kulüp, İsraillilerin itirazlarına rağmen yetkili makamlarla yaptığı görüşmelerin ardından karşılaşmanın Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanmasını kesinleştirdi. Açıklamada, Batum Arena'daki maçta Beşiktaşlı taraftarların da yer alabileceği, bilet satışı hakkında sonradan bilgi verileceği belirtildi.

20 BİN KİŞİLİK STAT

Mimarisi bir Türk firması tarafından tasarlanan Batum Arena, 49 milyon Euro'ya mal oldu. 27 Ekim 2020'de hizmete giren stat 20 bin seyirci kapasitesine sahip. 2023 yılında, UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'na ev sahipliği yapan dört Gürcistan stadından birisiydi.