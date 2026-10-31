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Giriş Tarihi: 31.10.2026 21:33

Hull City ile Ipswich Town puanları paylaştı!

Hull City, Premier Lig'in 9. haftasında Ipswich Town ile 2-2 berabere kaldı.

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İHA
Hull City ile Ipswich Town puanları paylaştı!
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Premier Lig'in 9. haftasında Hull City, MKM Stadyumu'nda Ipswich Town ile karşılaştı. Konuk takım, 22. dakikada Florentino'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Hull City, 58. dakikada Tim Iroegbunam ve 68. dakikada da Oliver McBurnie'nin golleriyle 2-1 öne geçerken, 74. dakikasında Julio Ensico'nun golüne engel olamayınca mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da 11 puana ulaştı.

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, gelecek hafta deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. Ipswich Town ise Bournemouth'u konuk edecek.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#HULL CİTY #IPSWİCH TOWN #PREMİER LİG
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Hull City ile Ipswich Town puanları paylaştı!
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