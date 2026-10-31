Kadıköy’de kritik sınav

Fenerbahçe
'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturan Dirk Kuyt
, ilk sınavını bugün Kadıköy
'de Göztepe
karşısında verecek. Hollandalı çalıştırıcı, güçlü oyun ve iyi sonuçla güven kazanmayı hedeflerken, yönetim bir açıklama ile Göztepe, Liverpool ve Çorum FK karşılaşmasına 46 yaşındaki hoca ile çıkacaklarını duyurdu. Açıklamada, "Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar teknik sorumluluğun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmalar, oluşturulan komite tarafından yürütülecektir. Fenerbahçe'mizin en büyük gücü, büyük taraftarıdır. Büyük Fenerbahçe taraftarımızı yarınki (bugün) karşılaşmada takımımızın yanında olmaya ve desteğini tribünlerden güçlü bir şekilde hissettirmeye davet ediyoruz
" denildi.