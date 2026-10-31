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Giriş Tarihi: 31.10.2026 13:23

Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe ile adı geçen Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, "Bulunduğum yerden memnunum, burada kendimi çok rahat ve mutlu hissediyorum. Lugano son yıllarda her rakiple baş edebilecek bir takıma dönüştü." dedi.

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Mattia Croci-Torti’den Fenerbahçe açıklaması!
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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken, Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti'nin ismi gündeme gelmişti.

44 yaşındaki teknik direktör, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İsviçre basınından Blick'in haberine göre Torti'nin Fenerbahçe'nin başına geçmek gibi bir düşüncesi yok.

"BURADA MUTLU HİSSEDİYORUM"

Lugano'nun başındaki görevine devam etmek istediği ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Bulunduğum yerden memnunum, burada kendimi çok rahat ve mutlu hissediyorum. Lugano son yıllarda her rakiple baş edebilecek bir takıma dönüştü.

Bu yüzden sözleşmem her uzatıldığında büyük bir mutluluk duydum. Ayrıca burada kimsenin benim hırslarımı engellemeye çalıştığı hissine kapılmıyorum." dedi.

Croci-Torti'nin Lugano ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE #LUGANO
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Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe açıklaması!
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