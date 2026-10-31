Rus prens ligi açtı!

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille ağlarını havalandıran Batrakov, Süper Lig'de de açılışını yaptı. Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı takımı bir meastro gibi yöneten ve 2-1'lik galibiyetin mimarlarından olan Rus 10 numara dün de etkili futbolunu 1 gol, 1 asistle süsledi. 21 yaşındaki futbolcu, ikinci yarı başlar başlamaz attığı harika golle farkı üçe çıkarırken ev sahibi takımın bütün umutlarını söndürdü. 61'de yerini İlkay'a bırakan Batrakov, kaleyi bulduğu ilk şutta ağları sarstı. 32 kez topla buluşan Rus prensi 23 pasın 19'unda isabet sağladı, yüzde 83'lük oran yakaladı. Girdiği 3 ikili mücadelenin 2'sini kazandı. 3 de kilit pas yapan Batrakov farkını yine gösterdi.

T.BULUŞMA: 32

PAS: 23

İ.PAS: 19

P.İSABET ORANI: %83

KİLİT PAS: 3

ŞUT: 2/1

ALDIĞI FAUL: 2