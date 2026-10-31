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Giriş Tarihi: 31.10.2026 17:04

Samsunspor'da Başakşehir mesaisi tamamlandı!

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Samsunspor'da hazırlıklar noktalandı.

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AA
Samsunspor’da Başakşehir mesaisi tamamlandı!
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.

Antrenmanda ısınma koşusu yapan futbolcular, daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi.

İdmanda sakatlıkları devam eden Emre Kılınç ve Fatih Kaya takımdan ayrı koşu yaptı.

Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, hava yoluyla müsabakanın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.

Başakşehir-Samsunspor karşılaşması Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SAMSUNSPOR #BAŞAKŞEHİR #TRENDYOL SÜPER LİG #NENAD BJELİCA
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Samsunspor'da Başakşehir mesaisi tamamlandı!
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