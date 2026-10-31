Serkan Özbalta: Hakemlerin adapte olması kolay olmuyor!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Çorum FK'ye 3-1 yenilen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, taraftarların önünde kazanmak istedikleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip takımın kaliteli ayaklardan oluştuğunu belirterek, "İsim isim baktığınız zaman marka değeri, bütçe olarak tabii ki çok çok üstümüzde olan bir takım. Ama oyun sahada kazanılıyor kimseye o anlamda pes edecek değiliz. Bu niyetle haftaya iyi başladık ama maça iyi başlamadık. İki takım tarafından da domine edilen bir oyun yoktu. 20. dakikaya kadar dengede giden temposu çok yüksek olmayan bir oyun vardı." diye konuştu.

VAR uygulamasına değinen Özbalta, "Top Smolcic'e geldiğinde hakem bayrağı kaldırmak durumunda diye düşünüyorum. Bu bence yan hakeme eksi puan olması gerekiyor diye düşünüyorum çünkü net ofsayt diye gördük. Sonraki kısımları ise saygı ile karşılıyoruz. Bunun kuralları var ve VAR hayatımıza her sezonda yeniliklerle geldiği için bizim, oyuncuların, hakemlerin adapte olması kolay olmuyor. Saygı duyuyorum ama yediğimiz golle alakalı iletişimsizliğin nihai kararını akşam yorumcular söyler bizde dinler ve kabul ederiz. Zaten skoru kabul ettik." değerlendirmesinde bulundu.