SON DAKİKA | Fenerbahçe evinde yıkıldı! Göztepe 2 dakikada geri döndü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Kerem Ersoy üstlendi.
VAR'da Alan Kijas, AVAR'da ise Murat Tuğberk Curbay görev aldı.
Fenerbahçe, Göztepe karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe'nin golünü 45+1. dakikada Matteo Guendouzi kaydetti. Göztepe'de fileleri 76. dakikada Sinclair Armstrong ile 78. dakikada Andre Henrique havalandırdı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 16 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde haftayı kapattı.
Süper Lig'de art arda 4. maçını kazanan Göztepe ise puanını 15'e yükseltti.
Fenerbahçe, 4 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise gelecek hafta Çorum FK deplasmanında sahaya çıkacak.
Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek.
Fenerbahçe - Göztepe: 1-2
Goller: 45+1' Matteo Guendouzi, 76' Sinclair Armstrong, 78' Andre Henrique
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Lukaku.
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes, Henrique, Juan.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzun pasında Sundberg'in sektirdiği top Lukaku'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Arda, meşin yuvarlağı kontrol etti.
9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Lukaku ile paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Arda, gole engel oldu.
19. dakikada Guendouzi'den topu kapan Juan, soldan atağa katılan Janderson'a pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Ederson ayaklarıyla topu kornere yolladı.
31. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ıskaladı.
35. dakikada kendi sahasında topu kapan Arda Okan Kurtulan, sağdan rakip ceza sahasına girip Janderson'a ortaladı. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Antunes'i topla buluşturdu. Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.
44. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Antunes penaltı noktası üzerine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda Ederson son anda topu kornere tokatladı.
45+1. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Lukaku, ceza yayı üzerindeki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, son oynadıkları Galatasaray derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.
Genç teknik adam, Chobani Stadı'ndaki müsabakada Galatasaray maçına ilk 11'de çıkan Archie Brown'u cezası, Mason Greenwood'u ise hastalığı nedeniyle görevlendiremedi.
Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Kojo Oppong ile Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de oynattı.
Kuyt, Göztepe karşısında kalede Ederson Moraes'e görev verirken, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda yine N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi forma giyerken, hücum hattında Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Kuyt, santrforda ise Romelu Lukaku'ya şans verdi.
Fenerbahçe'ye sezon başında yardımcı antrenör olarak katılan Dirk Kuyt, teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından takımın başında ilk maçına çıktı.
Hollandalı çalıştırıcı, Göztepe karşısında sarı-lacivertlilerin başında ilk kez yer aldı.
Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood, Göztepe maçında kadroda yer almadı.
Greenwood, gribal enfeksiyon sebebiyle kadroya alınmadı.
Genç hücumcunun riske edilmediği ve Liverpool maçına yetiştirilmek istendiği açıklandı.
Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.
Sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan 22 yaşındaki oyuncu, 3 lig 1 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.
Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, maçta forma giyemedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown ile gribal enfeksiyon yaşayan Mason Greenwood'da kadroda yer almadı.
Fenerbahçe Kulübü, şehit ve gazi çocukları Göztepe maçında statta ağırladı.
Sarı-lacivertliler, 20 kişilik şehit ve gazi çocuklarından oluşan kafileyi kulüpte misafir etti.
Fenerbahçeli yöneticiler, çocuklara sarı-lacivertli forma hediye ederken, formalarını giyen çocuklar maçı tribünde izledi.