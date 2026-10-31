Stanimir Stoilov: ‘Plan tuttu’ demek çok kolay!

Devre arasında oyuncularla yaptığı konuşmayla ilgili Stanimir Stoilov, "Devre arası oyuncularıma 'ritmi artırmalıyız, rakibe topu vermemeliyiz, inisiyatif vermemeliyiz, gereğinden fazla saygı göstermemeliyiz' dedim. Bununla birlikte farklı bir Göztepe olduk ve aradığımız golleri bulduk. Oyun seviyemizi yukarı çekiyoruz. Çok mutluyuz. Çok değerli bir galibiyetti" ifadelerini kullandı.

Göztepe camiasına mesaj veren Stanimir Stoilov, "Fenerbahçe iyi bir takım ve iyi oyuncuları var. Bu galibiyet çok değerliydi. Tüm Göztepe ailesini tebrik ediyorum. Biz hep beraber olmalıyız. Beraber olunca beraber kazanıyor beraber yeniliyoruz. Bunu hiç bırakmamalıyız" şeklinde konuştu.

Stanimir Stoilov oyun planına dair, "Kazandıktan sonra 'plan tuttu' demek çok kolay. Stratejimiz vardı. Fenerbahçe'nin arkadaki boşluklarını değerlendirmek ve bizim de arkayı kapatmamız gerekiyordu. Her hoca rakibiyle ilgili çalışır, zayıf yönleri kullanmak, güçlü yönlerini kapatmak ister" açıklamasını yaptı.

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