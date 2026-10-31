Trabzonspor, yarın Gaziantep FK’yi ağırlayacak!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
TEK HEDEF GALİBİYET
Ligde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 4 maçını kazanan bordo-mavililer, zirve yolunda Gaziantep FK'yi de mağlup ederek galibiyet serisini 5'e taşımak istiyor.
FIRTINA'DA 7 EKSİK
Trabzonspor'da Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları sürüyor.