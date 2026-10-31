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Giriş Tarihi: 31.10.2026

Willock’ta geri sayım!

İngiliz orta saha, Beşiktaş’ın transfer gündemindeki yerini koruyor. Newcastle, haziranda sözleşmesi sona erecek futbolcudan beklentisini 10 milyon Euro’nun altına indirirse transfer ocakta bitecek. Aksi halde oyuncuyla gelecek sezon için söz kesilecek

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Ogün ŞAHİNOĞLU
Willock’ta geri sayım!
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Beşiktaş'ta milli ara döneminde başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetici Aykan Aydın, futbol A. Ş. yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu ve futbol direktörü Önder Özen devre arasında yapılacak transfer hamlelerini masaya yatıracak. Zirvenin bir numaralı gündemi ise orta sahaya düşünülen takviye olacak. Siyah-beyazlılarda Joe Willock, listenin başında yer alıyor. Newcastle United, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Willock için geçtiğimiz yaz 20 milyon Euro talep etmişti. İngiliz ekibi, rakamı tek haneli rakamlara düşürürse 27 yaşındaki futbolcu Ocak ayında kadroya katılacak. Yönetim, aksi bir durumda Willock'la gelecek sezon için söz kesmeyi planlıyor. İki ihtimalin de gerçekleşmemesi halinde Rangers'tan Nicolas Raskin'in transferine ağırlık verilecek.

#NEWCASTLE UNİTED #BEŞİKTAŞ
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Willock’ta geri sayım!
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