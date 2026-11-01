7 gollü maçta kazanan Başakşahir!

Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstanbul Başakşehir FK, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetti. Ergün'ün yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Murat Şener yaptı. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Samsunspor karşısında sahaya; Muhammed Şengezer, Saba Kharebashvili, Ousseynou Ba, Emin Bayram, Michal Karbownik, Olivier Kemen, Jakub Kaluzinski, Ivan Brnic, Andreas Skov Olsen, Eldor Shomurodov ve Davie Selke ilk 11'iyle çıktı. Samsunspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın cezası nedeniyle takımı yardımcı antrenör Danijel Jumic yönetti. Samsunspor, Başakşehir karşısında; Bilal Bayazıt, Joe Mendes, Strahinja Erakovic, Gabriele Guarino, Igor Drapinski, Logi Tomasson, Elliot Watt, Celil Yüksel, Antoine Sekongo, Tanguy Coulibaly ve Mohamed Bayo ilk 11'iyle sahaya çıktı.

10'uncu dakikada Brnic'in sol kanattan yaptığı yerden ortada Shomurodov'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 13'üncü dakikada Samsunspor atağında Bayo'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi. 22'nci dakikada kaleci Muhammed Şengezer'in pas hatasında araya giren Bayo, topu kazanarak boş pozisyondaki Coulibaly'ye aktardı. Coulibaly'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. 25'inci dakikada Brnic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Skov Olsen'in yerden sert vuruşunda Samsunspor savunmasında Tomasson'a da çarpan top ağlarla buluştu: 2-1. 41'inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında boşta kalan Emin Bayram'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-1. İlk yarı İstanbul Başakşehir FK'nın 3-1 üstünlüğüyle bitti.

75'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında boşta kalan Ba'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 4-1. 84'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan oyuna sonradan giren Elayis'in şık plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-2. 90+1'inci dakikada Kharebashvili'nin yaptığı ortada arka direkte Fayzullayev'in dokunuşunda top ağlara gitti: 5-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbul Başakşehir FK sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör