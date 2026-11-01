Arda Güler müjdesi: İyileşti, idmana çıktı

R
eal Madrid forması giyen Arda Güler'den iyi haber geldi. İspanyol basınından AS'a göre; hafta içinde iki antrenmana katılmayan milli futbolcu, dün gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalıştı ve teknik heyeti sevindirdi.
Bugün ligde Racing Santander'e konuk olacak Madrid'de Arda'nın görev verilmesi halinde forma giyebileceği belirtildi. Son oynanan Barcelona maçında etkili bir performans sergileyen 21 yaşındaki yıldız, bu sezon 12 karşılaşmaya çıktı.
Bu maçlarda 3 gol ve 5 asist kaydederken gollerinin ikisi La Liga'da, biri Şampiyonlar Ligi'nde geldi.
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Mete Efendioğlu - Editör