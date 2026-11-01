Başakşehir'den İstanbul'da "3'te 3"

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Eldor Shomurodov, 26. dakikada Andreas Skov Olsen, 41. dakikada Emin Bayram, 75. dakikada Ousseynou Ba ve 90+1. dakikada Abbosbek Fayzullaev kaydetti.

Karadeniz temsilcisinin gollerini ise 22. dakikada Tanguy Coulibaly ile 84. dakikada Elayis Tavsan attı.

Bu sonuçla ligde 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 14'e çıkardı. 8. kez mağlup olan Samsunspor ise 4 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR, SAHASINDA ÜST ÜSTE 3. KEZ KAZANDI

İstanbul Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de üst üste 3'üncü iç saha galibiyetini elde etti.

Turuncu-lacivertli ekip, ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı son 3 müsabakada 11 gol atıp 3 gol yerken Gençlerbirliği'ne 4-0, Gaziantep FK'ye 2-1, Samsunspor'a 5-2 üstünlük kurdu.

Başakşehir, sahasında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda hanesine 13 puan yazdırdı.

İstanbul temsilcisi, iç sahadaki tek yenilgisini 4. haftada Galatasaray karşısında yaşadı.

SAMSUNSPOR, PEŞ PEŞE 8. KEZ MAĞLUP OLDU

Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

Ligin ilk 2 haftasında birer beraberlik ve galibiyet yaşayan Samsunspor, son 8 maçında ise hanesine puan yazdıramadı.

SHOMURODOV, 8. GOLÜNÜ KAYDETTİ

İstanbul Başakşehir'de Özbek futbolcu Eldor Shomurodov, bu sezon ligde 8. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın açılış golüne imza atan Shomurodov, Süper Lig'de çıktığı 10 maçın 7'sinde toplam 8 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Turuncu-lacivertlilerde Skov Olsen ikinci golünü atarken; Emin Bayram, Ba ve Fayzullaev ise ligde ilk kez ağları sarstı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör