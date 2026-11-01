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Giriş Tarihi: 1.11.2026 21:48

Claudio Winck’ten Beşiktaşlı futbolculara olay sözler! “Kendini süperstar sanıyor”

Kasımpaşalı futbolcu Claudio Winck, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Claudio Winck’ten Beşiktaşlı futbolculara olay sözler! Kendini süperstar sanıyor
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Kasımpaşalı futbolcu Claudio Winck, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Claudio Winck yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bence çok açık bir maçtı. Ne olacağı tam kestirilemeyen bir maçtı. Onların da eline fırsat geçti, bizim de...

Beşiktaş'ın bazı oyuncuları, kendilerini olduğundan büyük görüyor. Bazıları kendini süperstar görüyor. Sahada çok kibirliydiler. Bazı oyuncular bize hiç saygı göstermedi. Biz devam ettik, oyunumuza baktık, devam ettik ve 2-2 yaptık. Kasımpaşa'nın DNA'sı hiç vazgeçmemektir. Bazı kulüplerde bu tür saygısızlıklar oluyor. Biz işimize baktık ve geri geldik."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Claudio Winck’ten Beşiktaşlı futbolculara olay sözler! “Kendini süperstar sanıyor”
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