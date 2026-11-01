Çorum, Erzurum’u yendi serisine son verdi

SÜPER Lig'in iki yeni takımının karşılaşmasında Çorum FK, Erzurumspor deplasmanında 3-1'lik skorla güldü. 20'de Cengiz'in asistinde Çağlar Söyüncü'nün golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Çorum, ikinci devrede de devir yükseltti. Venezuelalı forvet Jesus Ramirez, 71'de farkı açarken 3 dakika sonra Erzurum'da İbrahim Diabate, durumu 2-1'i yaptı. Ancak bu sevinç çok uzun sürmedi. 79'da ikinci kez sahneye çıkan Ramirez penaltıdan skoru ilan etti. Çorum'da Gökhan Sazdağı, gördüğü sarı kartla gelecek haftaki Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde 4 maçta 3'üncü galibiyetini aldı ve Erzurumspor'un da Süper Lig'deki 4 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör