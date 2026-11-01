Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Danijel Jumic: 'Hep birlikte inanmamız ve daha çok çalışmamız gerekiyor'
Giriş Tarihi: 1.11.2026 19:09

Danijel Jumic: "Hep birlikte inanmamız ve daha çok çalışmamız gerekiyor"

Samsunspor Teknik Sorumlusu Danijel Jumic, uzun bir süredir puan alamamanın oyuncularda öz güven eksikliğine yol açtığını ve hep beraber inanarak daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Danijel Jumic: Hep birlikte inanmamız ve daha çok çalışmamız gerekiyor
  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 5-2 mağlup oldu ve üst üste 8. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Teknik Sorumlusu Daniel Jumic, "Çok zor bir karşılaşma oldu. İlk dakikadan itibaren oyuna dahil olamadık. Planımızı gerçekleştirmekte zorlandık. Başakşehir, verdiğimiz fırsatları doğru kullandı. Bir sonraki maçımıza odaklanmamız gerekiyor. Uzun bir süredir puan almadan devam ediyoruz. Kolay değil. Oyuncuların öz güven eksiklikleri var. Bunu futbolculara kazandırmaya çalışıyoruz. Hep birlikte inanmamız ve çok daha fazla çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Danijel Jumic: "Hep birlikte inanmamız ve daha çok çalışmamız gerekiyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA