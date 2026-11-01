Dört dörtlük Göztepe

Süper Lig'e kötü başlayıp ilk 6 haftada galibiyet alamayan Göztepe, sonraki süreçte çıkışa geçti. Stanimir Stoilov yönetimindeki İzmir ekibi, son 4 maçını da kazanarak 12 puan topladı. Ligin 7. haftasında Eyüpspor maçıyla birlikte galibiyetle tanışan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor ve Çorum FK'nın ardından Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup ederek müthiş bir seriye imza attı. Ayrıca bu sezon ligde penaltılar da dahil en fazla duran top golü atan Göztepe, dün gece 12.'sini Fenerbahçe ağlarına yolladı.



5.5 MİLYON €'LUK YIKIM EKİBİ!

Sonradan oyuna girip Fenerbahçe'yi mağlup eden golleri atan Göztepe'nin iki oyuncusu değerleriyle dikkat çekti. Sinclair Armstrong 2.5 milyon Euro, Andre Henrique ise 3 milyon Euro güncel piyasa değerine sahip.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör