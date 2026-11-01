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Giriş Tarihi: 1.11.2026

Eyvah! Liverpool pusuda

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Eyvah! Liverpool pusuda
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Şampiyonlar Ligi'ndeki iki golünün ardından ligdeki ilk golünü Konya'da atan Aleksey Batrakov, Yunus'a da asist yaptı. Skora çifte katkıda bulunan Rus 10 numara, yükselişini sürdürdü. Okan Buruk'un "Kendisi futbol oynamaya ve başarıya da aç. Çok iyi çalışıyor" dediği 21 yaşındaki yeteneği, Avrupa'nın devleri yakında takip ediyor. 25 milyon Euro'ya transfer edilen ve sözleşmesinde 55 milyon Euro serbest kalma maddesi yer alan Batrakov için Arsenal, Barcelona ve PSG iddiaları olsa da Liverpool ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor. Ada ekibi, Rus futbolcuyu canlı izlemek için Galatasaray'ın Stuttgart maçında sarı-kırmızılı yönetimden loca talep etti. Cimbom, 10 numaraya ilaç gibi gelen Batrakov'u şimdilik satmayı düşünmüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ALEKSEY BATRAKOV #GALATASARAY
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Eyvah! Liverpool pusuda
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