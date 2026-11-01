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Giriş Tarihi: 1.11.2026 09:19

Galatasaray, ilk 10 haftada büyük fark yarattı!

Süper Lig’de 25 puanla lider durumdaki Galatasaray, en fazla net gol pozisyonu yakalayan (68), en yüksek gol beklentisine sahip (23.5 xG), duran toplardan en çok gol kaydeden (8) takım oldu. Osimhen de 9 golle krallıkta en tepede yer alıyor.

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UĞUR ÇEM
Galatasaray, ilk 10 haftada büyük fark yarattı!
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Konyaspor deplasmanında 4-0'lık görkemli bir galibiyet elde eden Galatasaray, 12 yıl sonra bu rekabetteki en farklı zaferini aldı ve ligde haftayı lider kapatmayı garantiledi.

İki duran top golüyle fark yaratan Aslan, milli ara sonrasında büyük bir çıkış yakalayıp kayıpsız zirve yürüyüşünü sürdürdü. En yakın rakibi Amedspor'a maç fazlasıyla 5 puan fark attı.

Sarı kırmızılıların başında 150 galibiyet barajını aşan son 4 sezonun şampiyon kartvizitli teknik direktörü Okan Buruk ile Galatasaray, bu sezon da ilk 10 haftada hem takım hem de futbolcu olarak en zirvede yer aldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #KONYASPOR #AMEDSPOR #OKAN BURUK #GALATASARAY
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Galatasaray, ilk 10 haftada büyük fark yarattı!
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