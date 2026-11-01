Hoca planı öne çekildi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak yardımcı antrenör Dirk Kuyt oturtulmuştu. Sarı-lacivertli yönetim, yaptığı açıklamayla milli araya kadar takımın Kuyt'a emanet edildiğini duyurmuştu. Ancak dünkü yenilgiden sonra şartlar değişti ve çalışmalar hız kazandı. Fenerbahçeli idareciler, milli aradan önce yeni hocasını belirleme planlarına başladı. Bu doğrultuda iki İspanyol teknik adamla temaslar sıklaştırıldı. Hem Ernesto Valverde hem de Jose Luis Mendilibar'la görüşüldü. İki hocadan da takımla ilgili rapor istendi.

SON İHTİMAL AYKUT KOCAMAN

Daha önce Barcelona, Espanyol, Olympiakos, Villarreal ve Valencia'da çalışan Valverde, son olarak görev yaptığı Athletic Bilbao'da 198 maçta 1.62 puan ortalaması yakalamıştı. 62 yaşındaki teknik adam, 30 Haziran 2026'da takımından ayrılmıştı. Eibar, Athletic Bilbao, Valladolid, Osasuna, Alaves ve Sevilla gibi ekiplerin başında yer alan Mendilibar ise Olympiakos ile 127 karşılaşmada 2.09 puan ortalaması tutturmuş ve 9 Eylül 2026'da veda etmişti. Eğer bu iki isimden sonuç alınamazsa rota Aykut Kocaman'a çevirilecek.

'LİVERPOOL'U YENEBİLİRİZ'

F.Bahçe'nin teknik sorumlusu Kuyt, maç içinde sık sık oyuncuları yanına çağırdı ve konuştu. İlk sınavında yenilgi gören Hollandalı çalıştırıcı şu mücadelenin ardından şu ifadeleri kullandı: "Guus Hiddink'ten öğrendiğim bir şey vardı. Bir teknik direktörün ardından takımı devraldığınızda en önemli şey o enerjiyi takıma geri getirmeye çalışmaktır. İlk başta takımı çok değiştirmemek gerekir. O enerjiyi yükseltmeye çalıştım. Çok iyi oyuncularımız var. Nasıl bir takım olduğumuzu gösterebiliriz. Bu oyunculara gerçekten inanıyorum. Liverpool'u yenmek bizim için harika olur ama öncesinde buna inanmanız gerekiyor ve ben inanıyorum."

90 DAKİKA BİTTİ SKORBORD KARARDI

Göztepe maçında tribünlerde boşluklar göze çarptı. 47 bin seyirci kapasiteli Chobani Stadı'nda karşılaşmayı yaklaşık 37 bin biletli taraftar izledi. Sarı-lacivertli futbolseverlerin karşılaşma bitmeden tribünleri boşaltması dikkatlerden kaçmadı. Bu arada maç bitimi hemen skorbord kapatıldı. Genelde uzun süre açık duruyordu.

GREENWOOD SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

Mason Greenwood, Göztepe maçı öncesinde kadrodan çıkarıldı. Gribal enfeksiyon geçiren İngiliz futbolcu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımı yalnız bırakmak zorunda kaldı. Dirk Kuyt, yıldız oyuncu için, "Bu maç için çok heyecanlıydı. Fakat onun da sağlığına dikkat etmeliyiz, risk almamalıyız. Tek amacımız onu iyileştirmek ve Liverpool maçında oynatmak" açıklamasında bulundu. Fenerbahçe'de Greenwood'un yanı sıra sakatlıları devam eden Asensio, Ake ve 3 maç ceza alan Brown kadroda yer almadı.

MERT FORMAYA KAVUŞTU

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, 46 gün sonra sarılacivertli formayı giydi. Son olarak ligde 14 Eylül'de oynanan Gaziantep FK maçında boy gösteren Mert, 1 hafta sonra ameliyat edilmişti. Sağlığına kavuşan 27 yaşındaki oyuncu, Göztepe karşısında 65. dakikada Nelson Semedo'nun yerine oyuna dahil edildi. Girdiği 1 ikili mücadeleyi kazandı. 17 pasında 15 isabet buldu. 3 ortasında da adresi tutturamadı. 1 şutunu kaleci kurtardı.

CHOBANİ STADI'NDA CUMHURİYET COŞKUSU

Sarı-lacivertli tribünler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir şov hazırladı. Maç öncesi yapılan dev koreografide Türkiye bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri yer aldı. Ayrıca skorbordda Atatürk'ün görüntüsü ile birlikte "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu olsun" yazısı yansıtıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör