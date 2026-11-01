Iğdır FK ile Antalyaspor puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Iğdır FK, Aktepe Stadı'nda karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

49. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Doğan'ın ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Pseftis'in müdahalesinin ardından meşin yuvarlak direğe çarparak kornere çıktı.

66. dakikada sol kanattan gelişen Iğdır FK atağında Soner Gönül, savunma arkasına koşu yapan Arda'ya ara pası aktardı. Arda topa yetişemese de pozisyonu takip ederek Nzaba'ya pres yaptı. Nzaba ile kaleci Pseftis arasındaki anlaşmazlık sonucu önünde kalan meşin yuvarlağı Leon Çalışkan, düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-0

68. dakikada Bünyamın'in sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Nuno Da Costa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Aktepe

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Haydar Avcı

Iğdır FK: Szumski, Soner Gönül, Kouagba, Alim Öztürk, Serkan Asan, Doğan Erdoğan, Leon Çalışkan (Hotic dk. 68), Afena-Gyan (Efe Şıhlaroğlu dk. 88), Gökcan Kaya, Serdar Gürler (Moustapha Camara dk. 79), Arda Çolak (Özder Özcan dk. 88)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Devran Şenyurt, Alperen Selvi, Arda Öztürk, Baran Moğultay

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Antalyaspor: Pseftis, Samet Karakoç, Nzaba (Güray Vural dk. 70), Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı, Ceesay (Hasan Yakub İlçin dk. 70), Van de Streek, Soner Dikmen (Nuno Da Costa dk. 61), Pedro Filipe Moreira, Ömer Faruk Beyaz (Erdoğan Yeşilyurt dk. 90), Ahmet Sağat (Mevlüt Şimşek dk. 46)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Samet Yalçın, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Leon Çalışkan (dk. 66) (Iğdır FK), Nuno Da Costa (dk. 68) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Serkan Asan, Gökcan Kaya (Iğdır FK), Bünyamin Balcı (Antalyaspor)



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