İtalya Leao’yu konuştu

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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GALATASARAY'IN yaz transfer döneminde 38 milyon Euro bonservis bedeli ile Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao'nun, Konyaspor maçında gol hasretini bitirmesi İtalya'da da gündem oldu. Sarı-kırmızılı formayla 9. karşılaşmasında siftah yapan Portekizli yıldız için Sky Sport İtalia,başlığını attı. La Gazzetta dello Sport ise,diye yazdı.