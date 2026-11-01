Kerem, tepkilere el-kol hareketi ile karşılık verdi

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Fenerbahçe'deki performansı tartışılan Kerem Aktürkoğlu ile tribünler arasında gerginlik yaşandı. İkinci yarıda kaçırdığı gol fırsatı sonrası tepki gören tecrübeli futbolcu, el-kol hareketi ile karşılık verince tansiyon iyice yükseldi83. dakikada oyundan alınan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bir topu direkten döndü. Girdiği 7 ikili mücadelenin 6'sını kaybederken 3 şut denemesinden birinde isabet buldu. Ayrıca bir de şut pası verdi.