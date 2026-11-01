Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mardin 1969 Spor İstanbul'da kazandı
Giriş Tarihi: 1.11.2026 19:11

Mardin 1969 Spor İstanbul'da kazandı

1’inci Lig'in 13’üncü haftasında İstanbulspor evinde konuk ettiği Mardin 1969 Spor'a 2-1 mağlup oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
Mardin 1969 Spor İstanbul’da kazandı
  • ABONE OL

1'inci Lig'in 13'üncü haftasında İstanbulspor, sahasında Mardin 1969 Spor'u ağırladı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi İbrahim Güner yönetti. Güner'in yardımcılıklarını ise İbrahim Ethem Potuk ile Kerem Kalkan üstlendi. Karşılaşmaya ev sahibi İstanbulspor; Alp Tutar, Duran Şahin, Elvin Mendy, Umut İslamoğlu, Emrecan Uzunhan, Kubilay Sönmez, Dijlan Aydın, Mamadou Fall, Ömer Faruk Duymaz, Alieu Cham ve Ali Akman ilk 11'yle çıktı. Konuk ekip Mardin 1969 Spor ise; Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Mustafa Şengül, Uğur Adem Gezer, Emre Taşdemir, Adem Eren Kabak, Baba Alhassan, Tonio Teklic, Mallik Wilks, Zdravko Dimitrov ve Olarenwaju Kayode ile sahada yer aldı.

Karşılaşmayı konuk ekip Mardin 1969 Spor, 2-1'lik skorla kazandı. Mardin 1969 Spor'a galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Mallik Wilks ile 59'uncu dakikada Olarenwaju Kayode kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 7'nci dakikada Elvin Mendy'den geldi. Bu sonucun ardından Mardin 1969 Spor, puanını 24'e çıkardı. İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin 1969 Spor İstanbul'da kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA