Mardin 1969 Spor İstanbul’da kazandı

1'inci Lig'in 13'üncü haftasında İstanbulspor, sahasında Mardin 1969 Spor'u ağırladı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi İbrahim Güner yönetti. Güner'in yardımcılıklarını ise İbrahim Ethem Potuk ile Kerem Kalkan üstlendi. Karşılaşmaya ev sahibi İstanbulspor; Alp Tutar, Duran Şahin, Elvin Mendy, Umut İslamoğlu, Emrecan Uzunhan, Kubilay Sönmez, Dijlan Aydın, Mamadou Fall, Ömer Faruk Duymaz, Alieu Cham ve Ali Akman ilk 11'yle çıktı. Konuk ekip Mardin 1969 Spor ise; Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Mustafa Şengül, Uğur Adem Gezer, Emre Taşdemir, Adem Eren Kabak, Baba Alhassan, Tonio Teklic, Mallik Wilks, Zdravko Dimitrov ve Olarenwaju Kayode ile sahada yer aldı.

Karşılaşmayı konuk ekip Mardin 1969 Spor, 2-1'lik skorla kazandı. Mardin 1969 Spor'a galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Mallik Wilks ile 59'uncu dakikada Olarenwaju Kayode kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 7'nci dakikada Elvin Mendy'den geldi. Bu sonucun ardından Mardin 1969 Spor, puanını 24'e çıkardı. İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör