Memnunum ama yetmez!

Kaleci Nübel ile birlikte milli ara sonrası oynanan 5 maçta 90'ar dakika forma giyen iki oyuncudan birisi olan Leandro Trossard, skora katkıda bulunamadı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Belçikalı yıldızdan hücuma getirdiği hareketlilik nedeniyle memnun. Ancak deneyimli ismin takıma daha fazla katkı sağlayabileceğine inanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının, talebesiyle özel bir görüşme yaptığı ve "Performansından son derece memnunum. Beklentim, bu performansa daha fazla gol ve asist eklemen" dediği öğrenildi. Gol bölgelerinde yaşadığı şanssızlığı Kasımpaşa maçıyla birlikte geride bırakmak isteyen Trossard'ın ise karşılaşmaya özel olarak hazırlandığı kaydedildi. Belçikalı yıldız, siyah-beyazlı formayla 12 maça çıkarken Fenerbahçe derbisinde 1 asist yaptı, Erzurumspor maçında ise 1 gol attı. Beşiktaş bu iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.

KARTAL'DA ÜÇLÜ HEDEF

BEŞİKTAŞ, bu akşam Kasımpaşa'ya konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, hem deplasman şanssızlığına (1 galibiyet, 3 yenilgi) son vermeyi hem de rakibini 3 sezon aradan sonra dış sahada yenmeyi hedefliyor. Bir diğer amacı da rakibinin puan cetvelinde kendisini geçmesini engellemek (Beşiktaş 18, Kasımpaşa 16 puan), Kritik karşılaşma öncesi Orkun Kökçü, Fabio Miretti ve Milot Rashica'nın sakatlıkları devam ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör