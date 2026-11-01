Mısır’dan özel heyet

Trabzonspor'un
dünya yıldızı Muhammed Salah
ile Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan arasında patlak veren kriz sonrası Mısır Futbol Federasyonu devreye girdi. Federasyon Başkanı Hany Abo Rida ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Shaban Bastawy dün Türkiye'ye gelerek TFF'yi ziyaret etti. Heyetin, anlaşmazlığı yerinde çözmek amacıyla Trabzon'a geçeceği öğrenildi.
Kritik görüşmede fikir ayrılıklarının giderilmesi ve Salah ile teknik heyet arasındaki buzların eritilmesi amaçlanıyor. Angola maçında erken oyundan alınması ve Güney Sudan maçındaki teknik kararlar, Salah'ın teknik heyete sert tavır koymasına neden olmuştu.
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Mete Efendioğlu - Editör