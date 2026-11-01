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Giriş Tarihi: 1.11.2026 19:18

Nuri Şahin: "Attığımız goller ve atılış şekli beni çok mutlu etti"

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, 5-2’lik Samsunspor galibiyetinden dolayı mutlu olduğunu ve gollerin atılış şeklinin de kendisini ayrıyeten sevindirdiğini ifade etti.

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İHA
Nuri Şahin: Attığımız goller ve atılış şekli beni çok mutlu etti
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Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 5-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Şahin, "Bizim için önemli ve değerli bir galibiyet oldu. Attığımız goller ve gollerin atılış şekli beni çok mutlu etti. Kulübeden gelen oyuncuların oyuna katkı sağlaması da iyi bir mesajdı. Bu da beni ayrıca mutlu etti" diye konuştu.
Duran toptan 2 gol bulmalarına da değinen Nuri Şahin, "Bu konuda duran toplardan sorumlu antrenörlerimizi tebrik etmek lazım. Duran toplara önem veriyoruz. Antrenmanlarda bu konuya daha çok zaman ayırmaya çalışıyoruz. Bu, hepimiz için çok değerli ve mutluluk verici. Umarım devamı gelir" dedi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Nuri Şahin: "Attığımız goller ve atılış şekli beni çok mutlu etti"
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