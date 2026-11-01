Rizespor direğe takıldı gülmeyı unuttu

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KOCAELİSPOR ile Çaykur Rizespor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı, puanlar paylaşıldı. İkinci yarıda iki takım da daha etkili ataklar geliştirdi. Sonradan oyuna giren Rizespor'da Ahmed Kutucu, 55. dakikada direği geçemedi. Ev sahibi takım Kocaelispor ise hamleleriyle sonucu lehine çevirmek için uğraştı ancak faydalı olmadı. Rizespor'un galibiyet hasreti yine sürdü. En son 12 Eylül'de Eyüpspor'u yenebilen Karadeniz ekibi, 5 maçtır kazanamıyor. Kocaelispor da son 4 karşılaşmada tek 3 puanını geçen hafta Alanya'dan aldı.