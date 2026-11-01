Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rizespor direğe takıldı gülmeyı unuttu
Giriş Tarihi: 1.11.2026

Rizespor direğe takıldı gülmeyı unuttu

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Rizespor direğe takıldı gülmeyı unuttu
  • ABONE OL
KOCAELİSPOR ile Çaykur Rizespor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı, puanlar paylaşıldı. İkinci yarıda iki takım da daha etkili ataklar geliştirdi. Sonradan oyuna giren Rizespor'da Ahmed Kutucu, 55. dakikada direği geçemedi. Ev sahibi takım Kocaelispor ise hamleleriyle sonucu lehine çevirmek için uğraştı ancak faydalı olmadı. Rizespor'un galibiyet hasreti yine sürdü. En son 12 Eylül'de Eyüpspor'u yenebilen Karadeniz ekibi, 5 maçtır kazanamıyor. Kocaelispor da son 4 karşılaşmada tek 3 puanını geçen hafta Alanya'dan aldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Rizespor direğe takıldı gülmeyı unuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA