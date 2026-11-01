Son dakika haberi: Galatasaray’da Metin Öztürk, istifa etti!

Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, sosyal medya hesabı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Öztürk, görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Metin Öztürk, yaptığı açıklamada, "27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.

Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum." dedi.

Ayrıntılar birazdan...

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör