Timsah Bandırma’yı yuttu, 3 puana uçtu

Bursaspor yükselişini Bandırma karşısında da sürdürdü. Rakibini sahasında ilk yarıda attığı 3 golle deviren Timsahlar, liderliğini perçinledi. Ligde 4'te 4 yaparken son 6 maçta 5'inci galibiyetini elde etti.
Halil'in 7. dakikada perdeyi açtığı mücadelede Lewis Baker, 12 ve 23'te dublesiyle nefes aldırdı. Taraftarının coşkusuyla rahat bir maç çıkaran Bursaspor, zirve yürüyüşünü kayıpsız devam ettirdi. Puanını 31'e çıkaran yeşilbeyazlı takım, haftaya Antalyaspor'a konuk olacak.
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Mete Efendioğlu - Editör