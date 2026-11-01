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Giriş Tarihi: 1.11.2026

Timsah Bandırma’yı yuttu, 3 puana uçtu

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Timsah Bandırma’yı yuttu, 3 puana uçtu
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Bursaspor yükselişini Bandırma karşısında da sürdürdü. Rakibini sahasında ilk yarıda attığı 3 golle deviren Timsahlar, liderliğini perçinledi. Ligde 4'te 4 yaparken son 6 maçta 5'inci galibiyetini elde etti. Halil'in 7. dakikada perdeyi açtığı mücadelede Lewis Baker, 12 ve 23'te dublesiyle nefes aldırdı. Taraftarının coşkusuyla rahat bir maç çıkaran Bursaspor, zirve yürüyüşünü kayıpsız devam ettirdi. Puanını 31'e çıkaran yeşilbeyazlı takım, haftaya Antalyaspor'a konuk olacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Timsah Bandırma’yı yuttu, 3 puana uçtu
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