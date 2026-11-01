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Giriş Tarihi: 1.11.2026 14:44 Son Güncelleme: 1.11.2026 14:46

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK CANLI | Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk ediyor! İşte Thomas Reis'in 11'i...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Mücadele öncesinde Thomas Reis'in 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

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TRABZONSPOR GAZİANTEP FK CANLI | Trabzonspor, Gaziantep FK’yi konuk ediyor! İşte Thomas Reis’in 11’i...
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Süper Lig'de teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 4 maçını kazanan Trabzonspor, zirve yolunda Gaziantep FK'yi de mağlup ederek galibiyet serisini 5'e taşımak istiyor.

Ligde yaptığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, topladığı 8 puanla haftaya 15. sırada girdi.

İŞTE 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muci, Saviolo, Onuachu.

GAZİANTEP FK:

NOTLAR

Trabzonspor'da Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları sürüyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte ise Erzurumspor FK maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen savunma oyuncusu Myenty Abena, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK'de sakatlıkları bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare, Ulrich Meleke, Sontje Hansen, Kacper Tobiasz ve Ogün Özçiçek de kadroda yer alamayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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TRABZONSPOR GAZİANTEP FK CANLI | Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk ediyor! İşte Thomas Reis'in 11'i...
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