Zirvenin 9 puan uzağına düşen F.Bahçe, çarşamba günü Liverpool'u ağırlayacak

LUKAKU IŞIK VERMİYOR

Göztepe maçında ilk 11'de başlayan Romelu Lukaku, performansıyla saç baş yoldurdu. Guendouzi'nin golündeki asistine rağmen ayakta kalmakta zorlanan Belçikalı forvet, 90 dakika boyunca beklentileri karşılayamadı. Sadece 2 şut çekerken 1 isabette kaldı, 0.28 gol beklentisinde varlık gösteremedi. 63. dakikada ceza sahası içinde topu ıska geçmesiyle taraftarın hedefine oturdu. Lukaku için sarı-lacivertliler sosyal medyada "Bu Lukaku'yu neden aldınız… Lukaku sevdası bizi bitirdi… Lukaku hiçbir maçta ilk 11 başlamasın" diyerek tepkilerini dile getirdi.

ÖNE GEÇMEK YARAMIYOR

F.Bahçe bu sezon öne geçtiği karşılaşmalarda toplam 11 puan kaybetti. Skor avantajı yakaladığı mücadelelerde ligde G.Birliği'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a aynı skorla yenilirken dün de Göztepe'ye 2-1 teslim oldu. Avrupa'da da Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.

'ÇOK ZOR DURUMDAYIZ'

SON dönemdeki kötü performansı nedeniyle tepkilerin hedefi olan Matteo Guendouzi, dün Kadıköy'de takımının tek golünü atan isimdi. Yedikleri ilk golde pas hatası yapan Fransız orta saha, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok zor durumdayız. Yediğimiz ilk gole kadar iyi bir maç ortaya koyduk. İkinci golü atabilseydik maçın kilidini çözerdik. Zor durumdan çıkmak için daha iyisini yapmalıyız" dedi.

KADIKÖY'DE BÜYÜK TEPKİ

DERBİ mağlubiyetinin ardından Göztepe'ye de yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar isyan etti. Tribünleri dolduran sarılacivertliler, 90 dakika sonunda oyunculara tepki gösterirken, yönetime de istifa çağrısında bulundu. Sosyal medyada da ağır eleştiriler yapan Fenerbahçeli futbolseverler, İsmail Kartal'ın gönderilmesi sonrası teknik direktör krizinin çözülememesine tepki gösterirken, "Her şeyin sorumlusu sensin Başkan, istifa sırası sende… Bize ekim ayında havlu attırdınız, bütün yönetim bugün bırakıp gitmeli… İsmail Kartal, Aykut Kocaman derken Dirk Kuyt ile geldiğimiz duruma bakın. Tebrikler! Getirdiğiniz hoca da aldığınız golcü de bugünkü tablonun nedenidir" yorumları yaptılar.

GÖZ-GÖZ '7' BİTİRDİ

F.BAHÇE'NIN Göztepe'ye karşı performansı parlak değil. Sarı-lacivertliler, geçen sezon İzmir ekibine 0-0 ve 1-1'lik skorlarla 4 puan kaybederken dün gece de 2-1 yenildi ve son 3 karşılaşmada Göztepe'ye 7 puan bıraktı. Bu maçlarda sadece 2 gol atabilen Kanarya, ağlarında 3 gol gördü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör