Yıldıray Baştürk’e dev görev

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Milli Takım'da Montella'nın ardından teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Türkiye Futbol Federasyonu, yapılanmaya tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa'daki genç yeteneklerin takibi için kolları sıvayan TFF'nin, bir oyuncu izleme komitesi kuracağı öğrenildi.Komite şeklinde çalışacak ekipte Mehmet Ekici'nin Almanya, İbrahim Dağaşan'ın Fransa, Oğuzhan Özyakup'un Belçika ve Hollanda'daki gençleri takip etmesi öngörülüyor. TFF'nin bu sistemle Avrupa'daki potansiyel milli futbolcuları daha düzenli şekilde izlemeyi amaçladığı belirtildi.