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Giriş Tarihi: 1.11.2026

Yıldıray Baştürk’e dev görev

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Ogün ŞAHİNOĞLU
Yıldıray Baştürk’e dev görev
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A Milli Takım'da Montella'nın ardından teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Türkiye Futbol Federasyonu, yapılanmaya tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa'daki genç yeteneklerin takibi için kolları sıvayan TFF'nin, bir oyuncu izleme komitesi kuracağı öğrenildi. Milli Takımlar Almanya sorumlusu olan eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk'ün yeni yapılanmanın başına geçeceği kaydedildi. Komite şeklinde çalışacak ekipte Mehmet Ekici'nin Almanya, İbrahim Dağaşan'ın Fransa, Oğuzhan Özyakup'un Belçika ve Hollanda'daki gençleri takip etmesi öngörülüyor. TFF'nin bu sistemle Avrupa'daki potansiyel milli futbolcuları daha düzenli şekilde izlemeyi amaçladığı belirtildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Yıldıray Baştürk’e dev görev
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