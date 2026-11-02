Amed’den Eyüp’e farklı tarife

Amedspor, sahasında Eyüpspor'u 5-1 yenerek çıkışını sürdürdü. 13'te Krasniqi'in golüyle öne geçen Diyarbakır ekibi, Orban ile 35'te farkı ikiye çıkardı. 42'de sahneye çıkan Ballet ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda da Ballet fırtınası esti. İsviçreli kanat oyuncusu, 51 ve 83'teki (penaltı) golleriyle hat-trick yaptı. Eyüpspor'un tek sayısı ise 73'te Ahmed Abdullahi ile geldi. 3 golle galibiyetin başrolünü üstlenen Ballet, 90+1'de Eyüp'ten El Yamiq'in yüzüne attığı dirsek sonucu kırmızı kart gördü ve haftaya oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Amed, puanını 23'e yükseltti. Eyüp ise üst üste 7. mağlubiyetiyle kötü gidişatını durduramadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör