Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Amed’den Eyüp’e farklı tarife
Giriş Tarihi: 2.11.2026

Amed’den Eyüp’e farklı tarife

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Amed’den Eyüp’e farklı tarife
  • ABONE OL
Amedspor, sahasında Eyüpspor'u 5-1 yenerek çıkışını sürdürdü. 13'te Krasniqi'in golüyle öne geçen Diyarbakır ekibi, Orban ile 35'te farkı ikiye çıkardı. 42'de sahneye çıkan Ballet ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda da Ballet fırtınası esti. İsviçreli kanat oyuncusu, 51 ve 83'teki (penaltı) golleriyle hat-trick yaptı. Eyüpspor'un tek sayısı ise 73'te Ahmed Abdullahi ile geldi. 3 golle galibiyetin başrolünü üstlenen Ballet, 90+1'de Eyüp'ten El Yamiq'in yüzüne attığı dirsek sonucu kırmızı kart gördü ve haftaya oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Amed, puanını 23'e yükseltti. Eyüp ise üst üste 7. mağlubiyetiyle kötü gidişatını durduramadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Amed’den Eyüp’e farklı tarife
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA