Başakşehir evinde çok güçlü

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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GEÇTİĞİMİZ hafta Beşiktaş'a yenilen Başakşehir, dün sahasında Samsunspor'a patladı. Karşılaşmadan 5-2'lik galibiyetle ayrılan turuncu-lacivertliler, evinde üst üste 3. maçını kazandı. 10'da Shomurodov ile öne geçen Başakşehir'e yanıt, 22'de Coulibaly'den geldi: 1-1. Üç dakika sonra Olsen yeniden üstünlüğü getirirken ilk yarının sonuna doğru Emin Bayram durumu 3-1'e taşıdı. Stoperden hücuma çıkan Ousseynou Ba farkı açarken Samsun'da Elayis, 84'te skoru 4-2 yaptı. Maçta son sözü Fayzullayev söyledi: 5-2… Puanını 14'e yükselten Başakşehir, tırmanışını sürdürdü. Teknik adamlığa Bjelica'yı getiren Samsun'un kan kaybı devam ederken galibiyet özlemi de 8 maça çıktı.