F.Bahçe'nin teknik direktör adaylarından olan Kasımpaşa
hocası Emre Belözoğlu
, konuyla ilgili konuştu. "Geçmişimizde Fenerbahçe'nin yerini konuşmayı çok anlamlı bulmuyorum" diyen 46 yaşındaki çalıştırıcı, "F.Bahçe'nin en zor dönemlerinde, en mutlu dönemlerinde yaşamış eski sporcusu olarak; herkesin olmak istediği bir yer F.Bahçe. Benim de gönlümde yeri ayrı. Ama bu sorunun muhatabı ben değilim. F.Bahçe'de göreve talip olunmaz, o göreve sizi layık görürler. Ben Kasımpaşa'ya motiveyim" ifadelerini kullandı.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör