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Giriş Tarihi: 2.11.2026

F.Bahçe'de göreve talip olunmaz

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F.Bahçe'nin teknik direktör adaylarından olan Kasımpaşa hocası Emre Belözoğlu, konuyla ilgili konuştu. "Geçmişimizde Fenerbahçe'nin yerini konuşmayı çok anlamlı bulmuyorum" diyen 46 yaşındaki çalıştırıcı, "F.Bahçe'nin en zor dönemlerinde, en mutlu dönemlerinde yaşamış eski sporcusu olarak; herkesin olmak istediği bir yer F.Bahçe. Benim de gönlümde yeri ayrı. Ama bu sorunun muhatabı ben değilim. F.Bahçe'de göreve talip olunmaz, o göreve sizi layık görürler. Ben Kasımpaşa'ya motiveyim" ifadelerini kullandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#EMRE BELÖZOĞLU #KASIMPAŞA
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F.Bahçe'de göreve talip olunmaz
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