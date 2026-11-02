Galatasaray, Avrupa’da 344. kez sahne alacak

Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 115 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 343 maçta boy gösterdi. Stuttgart da Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele edeceği 116. takım olacak.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 122'sinden galibiyetle ayrılırken 131 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 474 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 527 gole engel olamadı.

"DEVLER LİGİ"NDE 19. SEZON

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 18 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 8 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020, 2025-2026 ile bu sezon ise doğrudan bilet aldı.

"KUPA 1"DE 173. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın 173. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 137 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 47 galibiyet, 40 beraberlik, 85 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 187 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 292 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

SON 33 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 8 GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 33 müsabakada 8 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ileri turlarında geride kalan karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 yenilgi yaşadı.

SON 42 AVRUPA MAÇINDA GOL OLDU

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 42 müsabakada en az 1 gol atıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu.

Galatasaray'ın ardından çıktığı 42 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu maçların 16'sını kazanırken, 17'sinden mağlup ayrıldı. Dokuz karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Takımlar, toplamda 155 kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı.

"Cimbom" gol sesinin duyulduğu 42 maçlık süreçte 74 kez fileleri sarsarken, kalesindeki 81 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 6 mücadelede kalesini gole kapatmayı başarırken, 6 maçta gol sevinci yaşayamadı.

"DEVLER LİGİ"NDE SON 11 İÇ SAHA MAÇININ 8'İNDE YENİLMEDİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 iç saha maçının 8'inde mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında 4'er galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgi yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 19 kez ağları sarsan Galatasaray, 18 kez de kalesinde gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA SON 12 İÇ SAHA MAÇININ 7'SİNİ KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 12 maçta 7 galibiyet yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendiği maçla başlayan süreçte Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı iç saha mücadelelerinde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" bu dönemde sadece Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile İspanya devi Barcelona'ya yenildi.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 137 35 32 70 145 239 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 104 40 36 28 168 141 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 343 122 90 131 474 527

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör