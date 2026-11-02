Ismail Jakobs: "Mutlaka kazanmamız gerekiyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, yarın sahasında Alman takımı Stuttgart ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok önemli bir maç oynayacakları belirten Jakobs, "Yarın mutlaka kazanmamız gerekiyor. Tek gerçek de bu. Eren ile çok iyi bir ilişkimiz var. İkimiz de çok iyi performans sergiliyoruz. Bence hoca beni oynatsa bile hiçbir problemi yok. İkimiz de performans gösteriyoruz. Hocamız şunu da biliyor; ben de oynasam o da oynasa birbirimize başarılar diliyoruz. İyi olmasını istiyoruz. İki iyi oyuncu, iki iyi karakteriz. Her şeyi takımımız için yapıyoruz. Bence bu Galatasaray için çok iyi bir durum" diye konuştu.



"HOCAMIZ GALATASARAY TARİHİNE GEÇMİŞTİR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un başarılarına dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, "Hocamızın başarıları zaten her şeyi anlatıyor. Birçok insan o koltukta oturmak ister. Hocamız burada olmadığı zaman bu anlaşılacaktır. Umarım bu yakın zamanda olmaz. Hocamız Galatasaray tarihine geçmiştir. Bunu canlı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.



Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör