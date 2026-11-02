Joao Pereira: "Geldiğim günden beri en kötü sürecimizi yaşıyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 5-0 mağlup oldu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Joao Pereira, "Gerçekten çok zor bir gün bizim için. Muhtemelen Türkiye'ye geldiğim günden beri en kötü sürecimizi yaşıyoruz. Üç maç üst üste mağlup olduk, kupa maçını saymıyorum burada. Oyuncularımı aslında uyarmıştım; daha güçlü olmamız lazım, daha akıllı olmamız lazım, daha odaklı olmamız lazım diye ama tam tersi ilk dakika 1-0 geriye düştük. Bu golle ilgili söyleyebileceğim bir şey yok, tam anlamıyla amatör bir göldü. Dediğim gibi söyleyebileceğim hiçbir şey yok bu golle ilgili" ifadelerini kullandı.

"DÖRTLÜ SAVUNMADA NE DENGEYİ, NE BİREBİRİN ŞARTLARINI İYİ YAPAMADIK"

Golden sonra aslında dengenin bulunduğunu düşündüğünü söyleyen Pereira, "1-1'i yakalayabilecek 1-2 fırsat da ürettik ama başaramadık ve devreye 1-0 geride girdik. Devre arasında bazı değişiklikler yaptık. İkinci yarıda ama hemen yine geçişten bir gol yedik ki devrede konuşmuştuk, 1-1'i yakalamak istiyoruz ama dikkatli olmamız lazım hızlı geçiş yapacaklar diye. Konuşmuştuk ve tam olarak da bu başımıza geldi. 2-0'dan sonra birazcık risk almak istedik. Beşli savunmadan dörtlü savunmaya döndük ama tam olarak orada bizim için maç bitti. Çünkü dörtlü savunmada ne dengeyi, ne birebirin şartlarını iyi yapamadık, kötü yaptık ve bence bu değişiklik bizim için bir hataydı" açıklamasında bulundu.

"KAZANMIŞ OLSAYDIK HER ŞEY ÇOK İYİ GÖZÜKECEKTİ"

İlk geldiği sezonda hedefin kümede kalmak olduğunu ve bunu başardıklarını aktaran Pereira, ikinci sezon için ligi daha iyi bir pozisyonda bitirmeyi hedeflediklerini ve bunu da başardıklarını söyledi. Şu anda küme düşme hattının 4 puan yukarısında olduklarına değinen Pereira, "Maçı kazanmış olsaydık Kasımpaşa ile ligin beşinci sırasındaki takımıyla aramızda sadece 2 puan kalacaktı. Kazanmış olsaydık her şey çok iyi gözükecekti kağıt üstünde. Şu anda da halen küme düşme hattıyla aramızda 4 puanlık bir fark var. Demeye çalıştığım şey her şey göründüğü kadar kötü değil şu anda bizim için. Çalışmaya devam edeceğiz. Sezon başı net bir şekilde hemen hedefimi basına belirtmiştim. Geçen seneden daha iyi bir sezon geçirmek istiyoruz demiştim. Evet henüz bu yolda değiliz ama şu anda bulunduğumuz pozisyonu kabul edip hedefimize doğru yönelmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör