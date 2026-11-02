Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor'dan Muğlaspor'a yarım düzine gol!
Giriş Tarihi: 2.11.2026 22:01

Kayserispor'dan Muğlaspor'a yarım düzine gol!

1’inci Lig’in 13'üncü haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği Muğlaspor’u 6-0 mağlup etti. 2 haftalık aranın ardından yeniden galibiyetle tanışan sarı-kırmızılılar puanını 30’a yükselterek zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip Muğlaspor ise 18 puanda kaldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
Kayserispor’dan Muğlaspor’a yarım düzine gol!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Metro Holding Kayserispor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri; 6.dakikada Camara, 39 ve 40.dakikalarda Moreno, 64.dakikada Oğuzhan Matur (KK), 78.dakikada Seferi ve 88.dakikada Hasani kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor, puanını 30 yaparak zirve takibini sürdürdü. Muğlaspor ise 18 puanda kaldı.

1.Lig'in gelecek haftasında Kayserispor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Muğlaspor ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ÜMRANİYESPOR #KAYSERİSPOR #ESENLER EROKSPOR #CAMARA #MUĞLASPOR #TRENDYOL 1.LİG
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor'dan Muğlaspor'a yarım düzine gol!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA