Kayserispor’dan Muğlaspor’a yarım düzine gol!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Metro Holding Kayserispor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 6-0 kazandı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri; 6.dakikada Camara, 39 ve 40.dakikalarda Moreno, 64.dakikada Oğuzhan Matur (KK), 78.dakikada Seferi ve 88.dakikada Hasani kaydetti.
Bu sonucun ardından Kayserispor, puanını 30 yaparak zirve takibini sürdürdü. Muğlaspor ise 18 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Kayserispor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Muğlaspor ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak.