Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida’dan Trabzonspor’a ziyaret!

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida, Trabzonspor'u ziyaret ederek Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcıları Ali Haydar Gedikli, Murat İskender ve Genel Sayman Derviş Köz ile bir araya geldi.

Görüşmede Kafkas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye ile Mısır'ın ilişkileri her zaman iyi olmuştur. Muhammed Salah'ın Trabzon'a gelişi, bu ilişkinin daha da gelişmesine çok büyük katkı yapmıştır. Salah ile sadece bir futbolcu değil, gerçek bir karakter transfer ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Tüm futbolcular ona büyük değer veriyor ve saygı gösteriyor. Ziyaretlerinden ötürü Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"EVİNDEYMİŞ GİBİ HİSSETTİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida da devam eden sezonda kulübe başarı dileklerini ileterek, "Salah ile konuştuğum zaman kendini evindeymiş gibi hissettiğini söylüyor. Bütün Mısırlılar adına size teşekkür ediyorum. Milli takımımızın kaptanına gösterdiğiniz bu yakın ilgi ve alaka, Türk ve Mısır halkları arasındaki tarihsel ilişkileri daha da geliştirmektedir. Salah'ı çocukluğundan beri tanırım. Kişilikli, karakterli, çok çalışmayı seven birisidir. Kulübünüze en içten dileklerimi iletiyor, başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunulurken, görüşme günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör