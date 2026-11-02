Samsunspor yenilgi rekorunu tazeledi: Üst üste 8. mağlubiyet

Yakın zamanda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Samsunspor, bu sezon kötü gidişine 'dur' diyemiyor. Süper Lig'in ilk 2 haftasında alınan 4 puanın ardından puana hasret kalan Samsun temsilcisi, son olarak ligin 10. haftasında deplasmanda Başakşehir FK'ya 5-2 yenilerek üst üste 8. mağlubiyetini aldı.Ligin ilk iki haftasında 4 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, sonrasında sırasıyla Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Çorum FK'ya 5-1, Erzurumspor'a 1-0, Trabzonspor'a 3-0, Kasımpaşa'ya 4-1, Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 ve Başakşehir FK'ya 5-2 kaybetti. Oynadığı son 8 maçta kalesinde 23 gol gören kırmızı-beyazlılar, rakip filelere ise 5 gol atabildi. Bu mağlubiyetlerin 5'ini Teknik Direktör Thorsten Fink idaresinde alan Samsunspor, son 3 mağlubiyeti ise Nenad Bjelica yönetiminde alarak geçen hafta kırdığı en uzun süre üst üste mağlup olma rekorunu yeniden kırdı.Geride kalan 10 haftada 4 puan toplayarak ligin dibine demir atan Karadeniz temsilcisi, bu hafta ise kendi sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör