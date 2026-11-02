Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor yenilgi rekorunu tazeledi: Üst üste 8. mağlubiyet
Giriş Tarihi: 2.11.2026 11:02

Samsunspor yenilgi rekorunu tazeledi: Üst üste 8. mağlubiyet

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, üst üste aldığı 8. mağlubiyetle kulüp tarihinin en uzun yenilgi serisi rekorunu kırdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Samsunspor yenilgi rekorunu tazeledi: Üst üste 8. mağlubiyet
  • ABONE OL
Yakın zamanda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Samsunspor, bu sezon kötü gidişine 'dur' diyemiyor. Süper Lig'in ilk 2 haftasında alınan 4 puanın ardından puana hasret kalan Samsun temsilcisi, son olarak ligin 10. haftasında deplasmanda Başakşehir FK'ya 5-2 yenilerek üst üste 8. mağlubiyetini aldı.
Ligin ilk iki haftasında 4 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, sonrasında sırasıyla Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Çorum FK'ya 5-1, Erzurumspor'a 1-0, Trabzonspor'a 3-0, Kasımpaşa'ya 4-1, Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 ve Başakşehir FK'ya 5-2 kaybetti. Oynadığı son 8 maçta kalesinde 23 gol gören kırmızı-beyazlılar, rakip filelere ise 5 gol atabildi. Bu mağlubiyetlerin 5'ini Teknik Direktör Thorsten Fink idaresinde alan Samsunspor, son 3 mağlubiyeti ise Nenad Bjelica yönetiminde alarak geçen hafta kırdığı en uzun süre üst üste mağlup olma rekorunu yeniden kırdı.
Geride kalan 10 haftada 4 puan toplayarak ligin dibine demir atan Karadeniz temsilcisi, bu hafta ise kendi sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor yenilgi rekorunu tazeledi: Üst üste 8. mağlubiyet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA