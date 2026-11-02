Son dakika haberi: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor’da! İşte açıklamaları...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da 'Gündem Özel' programının konuğu oluyor. Hacıosmanoğlu, akıllardaki tüm soruları canlı yayında yanıtlayacak.

ASpor CANLI YAYIN

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları:

Çok aday arasından seçip Milli Takım'ın başına getirdiğimiz bir arkadaşımız değil Sergen Yalçın. Vincenzo Montella çok eleştiri aldı ama çok başarılı işler yaptı. Kendisi de birkaç kez "Her türlü kararınıza saygı duyarım" dedi. Yabancı biri olacaksa, çok iyi biri olmalıydı. Arada zaman yok. Çok alternatifler arasından seçmedik. Basın toplantısında espri yaptım, insanlar yanlış aldı. Beşiktaş'ın dar kadrosu ile 3 kupa aldığını söyleyebilirdim. Hırslı olduğunu biliyorum. O da büyük memnuniyet duydu ve onun sorumluluğunu taşıyor. Cenabı Allah yardımcısı olsun. Daha da çok çalışacak, inşallah başarılı olsun.

KENAN YILDIZ AÇIKLAMASI

Spekülasyonlar oluyor, öyle bir şey olması (telefon açmama) mümkün değil. Kenan Yıldız sakat ama "Milli Takım'a Kasım'da gelmek istiyorum" dedi."

"HERKES BİRBİRİNE SARILACAK"

TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir.

"SERGEN YALÇIN'I ARADIK VE GELDİ"

Uzun yıllar TFF irade ile yönetilmedi. Siz de yine aynı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Kimse, Milli Takım için birini önermedi. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım, Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, çok çalışıp başarıya ulaşacak.

"TFF TARİHİNDE YOK"

TFF tarihinde, UEFA Başkanı ile bu derece samimi ve dostluk ilişkisi olan birini bulamazsınız. Sağ olsun başkanın talimatı var, 'Türkiye'den talep geldiğinde yazışmalar arkadan gelsin, gerekeni önden yapın' diye..

ÇİPLİ TOP TEKNOLOJİSİ



Çipli top teknolojisi ikinci yarıya büyük ihtimalle yetişecek. Toplar hazır, altyapısı üzerine çalışmalar devam ediyor.

ANTHONY TAYLOR SÖZLERİ

Anthony Taylor buraya geldi, en az 15 bin hakem yetiştirmeden gitmeyi düşünmüyor. Bunlar ilişkilerle oluyor. İnsanlar neden altında bir şey arıyor, anlamıyorum.

Taylor'ın "Büyük camiaların baskısı nedeniyle hakemler sahada gitmeleri gereken yere gitmiyorlar, tembellik yapıyorlar. Bir iki adım daha atmaları gereken yerde bunu yapmıyorlar" diye raporu var. VAR'dan bakılmasını bekliyorlar. İngiltere bunları aştı, maçtan önce ve sonra konuşanlara cezalar getirdi, 10 yıl önce bitirdiler bu kavgayı. Taylor böyle anlatıyor.

"3 HAFTADIR DAHA AZ HATA OLUYOR"

Ligde hakem hataları azaldı. 3 haftadır daha az hakem hatası oluyor. Herkes bu işin düzelmesini istiyor. Genç jenerasyon hakemlere destek olmamız gerekiyor. Anthony Taylor ve TFF bunu tek başına yapamaz. Futbol ailesiyle birlikte hepimizin istemesi ve destek olması gerekiyor. Art niyet yoksa, öz güvenleri artacak. Hep beraber yapmalıyız. Marka değerini de düşünmemiz lazım.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör