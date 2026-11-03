Başkent’te fırtına esti Gençlerbirliği şov yaptı

SÜPER
Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibinin gollerini 1. dakikada Oğulcan Ülgün, 59'da Tongya, 66 ve 78'de Gouveia ve 68'de Mendes kaydetti.
Bu sonuçla Başkent temsilcisi üçüncü galibiyetini alarak puanını 11'e yükseltti. Akdeniz ekibi ise üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı ve 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği Beşiktaş'a konuk olacak. Alanya ise Trabzonspor'u konuk edecek.
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Mete Efendioğlu - Editör