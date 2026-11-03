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Giriş Tarihi: 03.11.2026 15:36

Beşiktaş'a Orkun Kökçü müjdesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında 5 Kasım Perşembe günü Celtic ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Orkun Kökçü de takımla birlikte çalıştı.

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Ogün ŞAHİNOĞLU Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’a Orkun Kökçü müjdesi
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Beşiktaş, Celtic ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan taktiksel ve duran top ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

ORKUN KÖKÇÜ İDMANA ÇIKTI

Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Orkun Kökçü takımla çalışmalara başladı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, Celtic ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İskoçya'ya gidecek. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, TSİ 20.45'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Beşiktaş'a Orkun Kökçü müjdesi
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